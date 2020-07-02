Украина оказалась недовольна Зеленским

Деятельностью президента Украины Владимира Зеленского довольны лишь 36 процентов украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», передает «Интерфакс-Украина».

Согласно данным исследования, политикой Зеленского оказались недовольны 52 процента респондентов.

Работой председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова удовлетворен 21 процент опрошенных, недовольны — 51 процент. Значительно меньше граждан устраивает работа самого парламента: лишь 9 процентов опрошенных положительно оценили деятельность Верховной Рады, 76 процентов — отрицательно.

Более половины опрошенных (53 процента) считают, что осенью на Украине может произойти экономический кризис из-за некомпетентности власти. Причиной также может стать коронавирус, считают 32 процента. Только 6 процентов уверенны, что кризис может возникнуть вследствие войны в Донбассе.

Исследование проводилось методом личного интервью. Было опрошено две тысячи респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

30 июня были опубликованы результаты опроса, проведенного Центром Разумкова. Согласно приведенным данным, уровень недоверия жителей Украины к президенту Зеленскому составил 51 процент. В июне баланс доверия главы государства опустился до минус 8,9 процента, впервые став негативным.

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