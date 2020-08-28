Экс-глава МИД Украины назвал условие отказа от Донбасса

Посол Украины в Великобритании, бывший глава МИД Вадим Пристайко назвал условие, при котором стоит временно отказаться от взятия контроля над Донбассом. Об этом он рассказал в интервью «Европейской правде».

Он предлагал властям на время отказаться от идеи возвращения контроля в Донбассе в случае провала минских соглашений и сценария с миротворцами. Нельзя любой ценой преследовать такую цель, если Украина хочет сохранить «западный вектор», считает Пристайко.

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«Мы должны найти эту формулу и сказать: "Нет. Это наша земля, ее захватил агрессор. Но у нас нет военной силы, чтобы забрать ее у агрессора, а наши партнеры не могут помочь в этом. И единственным вариантом, который позволит не изменить курс нашего развития, (...) — это отложить [восстановление территориальной целостности] в долгий ящик», — объяснил Пристайко, добавив, что понимает радикальность предложения и что это может быть воспринято как измена.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский дал оценку соблюдению перемирия в Донбассе, при котором за 31 день не было боевых потерь. «Мне кажется, что это неплохой результат. Еще мы вернули около 150 человек», — сказал украинский лидер. Он отметил, что это — результат проведенных переговоров с лидерами разных стран и «немного благодаря мне».

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул в 2014 году. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость после смены центральной власти. Киев попытался вернуть мятежный регион силой. Украина обвиняет Россию в поддержке сепаратистов и оккупации части Донбасса. Москва отвергает претензии.