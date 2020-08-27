Зеленский оценил соблюдение перемирия в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Кировоградскую область дал оценку соблюдению перемирия в Донбассе, при котором за 31 день не было боевых потерь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса главы украинского государства.

«31 день нет боевых ранений, нет летальных случаев на фронте. Мне кажется, что это неплохой результат. Еще мы вернули около 150 человек», — сказал Зеленский. Он отметил, что это — результат проведенных переговоров с лидерами разных стран и «немного благодаря мне».

Президент Украины также заявил, что будет использовать все доступные средства для достижения мира, а также констатировал возобновление «нормандского» и «минского» переговорных форматов и активизацию работы Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

22 июля Контактная группа согласовала введение дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня, в том числе запрет на наступательные и разведывательные операции, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.

Ранее Владимир Зеленский обозначил сроки завершения конфликта в Донбассе. По его мнению, шансы урегулирования конфликта будут высоки после саммита в «нормандском формате». Он добавил, что не боится прямого диалога с руководством России.

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул в 2014 году. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость после смены центральной власти. Киев попытался вернуть мятежный регион силой. Украина обвиняет Россию в поддержке сепаратистов и оккупации части Донбасса. Москва отвергает претензии.