Президент Украины Владимир Зеленский обозначил сроки завершения конфликта в Донбассе. Об этом он рассказал в интервью Euronews.

По мнению украинского лидера, шансы урегулирования конфликта будут высоки после саммита в «нормандском формате». Он добавил, что не боится прямого диалога с руководством России. Также Зеленский заверил, что Киев вернет Крым, поскольку эта территория — украинская.

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24 августа глава государства пообещал провести большой военный парад после победы в вооруженном конфликте в Донбассе. После такого парада ни у кого не возникнет мысли нарушить мир на Украине или посягнуть на ее независимость, пояснил Зеленский.

В «нормандскую четверку» входят Россия, Украина, Франция и Германия. Последний саммит в «нормандском формате» на высшем уровне прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Его участники подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение минских соглашений.

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул в 2014 году. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость после смены центральной власти. Киев попытался вернуть мятежный регион силой. Украина обвиняет Россию в поддержке сепаратистов и оккупации части Донбасса. Москва отвергает претензии.