Зеленский пообещал большой военный парад после победы в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести большой военный парад после победы в вооруженном конфликте в Донбассе. Текст его выступления в годовщину независимости Украины приводит «Страна.ua».

Зеленский напомнил, что украинская военная техника сегодня находится на востоке страны. Это правильно, потому что «танки, бронетранспортеры, самолеты — это не аттракцион для киевлян», добавил он. В стране, которая защищает свой суверенитет, техника должна быть на передовой, подчеркнул глава государства.

«А парад у нас обязательно будет в будущем. Парад украинской победы. Когда мы вернем всех наших людей и все наши территории, когда на нашей земле будет устойчивый мир, мы сделаем большой парад всех наших войск и техники», — заверил Зеленский.

По его словам, после такого парада ни у кого не возникнет мысли нарушить мир на Украине или посягнуть на ее независимость.

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул в 2014 году. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти. Киев попытался вернуть мятежный регион силой. Украина обвиняет Россию в поддержке сепаратистов и оккупации части Донбасса. Москва отвергает претензии.