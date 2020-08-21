Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Киев перестать морочить всем голову и приступить к выполнению минских соглашений. Об этом глава МИД рассказал в интервью газете «Труд», передает РИА Новости.

По словам министра, именно в этом документе, который был одобрен Совбезом ООН и подписан Украиной, содержится положение о проведении конституционной реформы, предполагающей децентрализацию власти и закрепление особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Министр отметил, что придание особого статуса данным территориям — это ключ к урегулированию кризиса на Украине и решению вопросов безопасности, социально-экономических и гуманитарных проблем.

Лавров также добавил, что Украина каждый раз придумывает какие-то отговорки и не исполняет свои обязательства. Так, согласно минским соглашениям, обновленная конституция должна была вступить в силу до конца 2015 года.

Ранее Лавров призвал Европейский союз содействовать выполнению властями Украины минских соглашений. Министр по итогам встречи с главами дипломатических миссий стран-членов Европейского союза и руководителем представительства ЕС в России отметил необходимость недискриминационного подхода к обеспечению языковых и образовательных прав всех жителей Украины.

Переговоры, посвященные военному конфликту в Донбассе, проходят в Минске с 2014 года. В феврале 2015-го в столице Белоруссии состоялась встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия), по итогам которой был приняты так называемые минские соглашения, которые предусматривают, в частности, прекращение огня и обмен пленными.