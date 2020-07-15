Лавров попросил Евросоюз повлиять на Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Европейский союз содействовать выполнению властями Украины минских соглашений. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению МИД, министр по итогам встречи с главами дипломатических миссий стран-членов Европейского союза и руководителем представительства ЕС в России отметил необходимость недискриминационного подхода к обеспечению языковых и образовательных прав всех жителей Украины.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные международные вопросы, в том числе ситуацию в Ливии и Венесуэле, а также проблему иранской ядерной программы. Представители России и стран-членов ЕС рассмотрели перспективы развития двусторонних отношений. Особое внимание они уделили взаимодействию в преодолении последствий эпидемии коронавируса.

Ранее президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонных переговоров негативно оценили заявления Украины о необходимости пересмотреть минские соглашения. Кроме того, главы государств подтвердили отсутствие альтернативы минским соглашениям как основы для урегулирования конфликта внутри Украины.