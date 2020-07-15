Путин и Меркель оказались недовольны Украиной

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонных переговоров негативно оценили заявления Украины о необходимости пересмотреть минские соглашения. О недовольстве лидеров двух стран сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«С обеих сторон дана негативная оценка недавним заявлениям официальных лиц Украины о необходимости пересмотра минского "Комплекса мер"», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Меркель подтвердили отсутствие альтернативы минским соглашениям как основы для урегулирования конфликта внутри Украины.

Как сообщалось ранее, разговор состоялся по инициативе германской стороны. Лидеры России и Германии также обсудили вопросы, связанные с Ливией, Сирией и коронавирусом. Обе стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству по линии министерств здравоохранения и других органов.

Премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины Алексей Резников ранее констатировал, что минские соглашения потеряли актуальность. Как пояснил политик, они не соответствуют нынешним реалиям. Сроки истекли, а сами соглашения так и не были реализованы, добавил он. Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко отмечал, что «Минск-2» носит рекомендательный характер.

Подобные заявления нередко звучат после данного в марте президентом Украины Владимиром Зеленским обещания выйти из минских соглашений, если «нормандская четверка» за год не достигнет реальных результатов по Донбассу.