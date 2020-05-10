Украина назвала звонки Меркель Путину залогом спокойного сна

Личный контроль канцлера Германии Ангелы Меркель вопросов урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе позволяет украинцам не бояться внезапной эскалации ситуации, считает посол Украины в Берлине Андрей Мельник. Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода».

Дипломат назвал действия главы немецкого правительства залогом мира в регионе. «Пока Меркель лично будет еженедельно, каждые две недели звонить нашему президенту [Владимиру Зеленскому], звонить после этого [президенту России Владимиру] Путину, и координировать весь мирный процесс, который является очень и очень чувствительным и хрупким, я думаю, что украинцы могут спать спокойно», — заявил Мельник.

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Из-за посредничества Германии Россия понимает, что в случае проявления агрессии будет вынуждена заплатить «непомерно высокую цену», добавил посол.

Владимир Путин и Ангела Меркель регулярно обсуждают вопросы урегулирования конфликта в Донбассе. Последний телефонный разговор на эту тему между ними состоялся 22 апреля, сообщала пресс-служба Кремля. Также они созванивались 8 мая и 3 марта, но в соответствующих публикациях на сайте администрации российского президента тема украинского конфликта не упоминается.

Россия и Украина при посредничестве Германии и Франции продолжают переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе в формате «нормандской четверки». Полноформатный «нормандский» саммит на высшем уровне прошел в декабре 2019 года в Париже, однако уже в апреле главы МИД всех четырех стран констатировали отсутствие прогресса и невыполнение многих договоренностей, достигнутых на той встрече, сообщало DW.

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