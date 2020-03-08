Зеленский оценил сложность личных переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью британской газете The Guardian, что личные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным проходят «очень сложно». Такую оценку он дал, отвечая на вопрос о том, насколько трудно договариваться с Путиным.

«Я не говорю, что мы сделали прорыв, но три года не было "нормандского формата"», — цитирует украинского лидера его пресс-служба.

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«Мы сели за стол переговоров. Знаете, говорят: "идет как по маслу"? Но здесь "масла" вообще нет», — добавил Зеленский. В то же время он отметил прогресс и результаты — возвращение с сентября прошлого года 111 украинцев, содержавшихся под стражей в России и в самопровозглашенных республиках Донбасса.

Путин в феврале заявлял, что не теряет надежды договориться с украинским коллегой об улучшении отношений между Москвой и Киевом. «Надежда умирает последней», — сказал глава государства.

Нынешние руководители России и Украины впервые встретились на прошедшем в декабре в Париже саммите «нормандской четверки». На тех переговорах президенты при посредничестве французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель согласовали, в частности, обмен удерживаемыми лицами между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса, который состоялся в конце года.

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