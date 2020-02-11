Зеленский назвал «единственный реально опасный шаг» для России

Захват Украины приведет к серьезному внутреннему конфликту в России. Такое мнение высказал украинский президент Владимир Зеленский, сообщает «Интерфакс-Украина».
«Эскалация и захват такой большой страны, как Украина, — это, я уверен, единственный реально опасный шаг для России, который может привести к внутреннему жесткому конфликту в России», — сказал Зеленский.
По словам президента Украины, в этом случае Россию ждет «распад в том виде, в котором она сейчас существует». В то же время глава государства выразил мнение, что не может утверждать правоту сказанного на 100 процентов. «Мне кажется, что именно это и может их остановить», — заключил он.
Ранее 11 февраля Зеленский заявил, что его российский коллега Владимир Путин согласился с ним в ходе «нормандского саммита» в Париже. По его словам, российский лидер «очень прозрачно понял», что надо закончить войну в Донбассе.
Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.