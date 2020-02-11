Зеленский заявил о понимании Путиным необходимости закончить войну в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его российский коллега Владимир Путин согласился с ним в ходе нормандского саммита в Париже. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам главы государства, российский лидер «очень прозрачно понял», что надо закончить войну в Донбассе. «Кажется, что, если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки», — объяснил он. Зеленский выразил уверенность, что победа для России — это конец войны, причем победа «не над Украиной, а над самой собой».

Кроме того, по мнению украинского лидера, Москва готова думать над уточнением текста Минских договоренностей. «Это уже хоть ниточка, возможность об этом говорить, что слушайте, так, как там записано, оно не работает», — подчеркнул он, добавив, что стороны сдвинулись в ходе последнего обсуждения.

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«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря в Париже впервые за три года.

По его итогам было принято коммюнике, утверждающее приверженность сторон минским соглашениям от 2015 года. Также там состоялась первая личная встреча президентов России и Украины. Лидеры проговорили полтора часа. Следующую встречу «нормандской четверки» планируют провести в Берлине весной 2020 года.

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