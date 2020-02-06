В России рассказали о провале Украины по минским соглашениям

Украина так и не выполнила минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом рассказал постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает ТАСС.

Он отметил, что вместо реализации договоренностей со стороны Киева видны попытки загнать в тупик весь процесс урегулирования, а в Донбассе продолжаются перестрелки. «12 февраля этому базовому документу (...) исполнится пять лет. Ни один из его пунктов до сих пор полностью не реализован», — указал Лукашевич на провал Киева на заседании постоянного совета организации.

«Продолжают страдать люди», — подчеркнул постпред. Он рассказал, что Россия ожидает от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине подготовки доклада о жертвах и разрушениях в результате обстрелов Донбасса, а последний такой отчет выпускался более двух лет назад. По мнению Лукашевича, практику необходимо возобновить, она стала бы вкладом в облегчение ситуации.

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По его словам, Киев хочет списать все неудачи соглашений на Москву, что только затягивает урегулирование. Постпред уверен, что подобные действия подрывают усилия «нормандского саммита» в Париже.

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря 2019 года во французской столице, через три года после предыдущего. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и подготовку новых участков разведения войск Киева и самопровозглашенных республик Донбасса. Следующую встречу в аналогичном формате запланировали провести спустя четыре месяца в Берлине.

В феврале 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России согласовали документ, известный как минские соглашения. Его также подписали представители ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия. Киев взял на себя обязательства провести политические реформы и предоставить региону особый статус.

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