Ярош рассказал о возможности захватить Донецк и Луганск в 2014 году

Украинская армия имела возможность вернуть под свой контроль Донецк и Луганск в 2014 году. Об этом заявил бывший лидер запрещенного в России «Правого сектора» в интервью программе «Рандеву» на 5 канале, запись доступна на YouTube.

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Для захвата неподконтрольных Киеву городов нужно было мобилизовать все ресурсы и ввести в стране военное положение, считает Ярош. При этом он отметил, что Крым в то время взять было невозможно. «Я со своими бойцами в Донецк заходил, "Айдар" (созданный весной 2014 года добровольческий батальон — прим. «Ленты.ру») заходил практически уже в Луганск. И приказы об отводе — это было нелогично», — сказал он.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

Конфликт пытаются урегулировать с помощью согласованных Украиной, Россией, Францией и Германией минских соглашений.

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