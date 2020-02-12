На Украине назвали предпосылки для встречи Зеленского и Путина

Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал предпосылки для встречи украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом сообщает «РБК-Украина».

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Переговоры могут состояться в случае, если они станут шагом для получения действительных результатов от саммита в «нормандской формате», заявил Ермак. По его словам, окончательное решение о встрече будет принимать сам Зеленский.

«Мы это не исключаем, но пока никаких разговоров на эту тему не было», — сказал глава офиса президента Украины на брифинге для прессы.

11 февраля Зеленский заявил, что Путин в ходе саммита «нормандской четверки» в Париже «очень прозрачно понял», что надо закончить войну в Донбассе. По мнению украинского лидера, Москва готова думать над изменением текста минских договоренностей.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

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