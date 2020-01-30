Помощник Зеленского опроверг просьбу о встрече с Путиным

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак опроверг информацию о том, что Киев направлял просьбу о встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Израиле. Об этом в четверг, 30 января, сообщает «Украинская правда».

«Все, что распространялось в СМИ, и какие-то заявления [помощника президента России Юрия] Ушакова не соответствуют действительности. Никаких запросов о встрече не было», — сказал Ермак.

Он добавил, что Зеленский отказался от участия украинской делегации во Всемирном форуме памяти холокоста не из-за российского президента, который выступал на мероприятии.

22 января Ушаков сообщил, что Киев запросил встречу Зеленского с Путиным во время визита в Израиль, однако из-за насыщенного графика российского лидера беседа может пройти «на ногах». На следующий день президент Украины заявил, что их делегация отказалась от участия в форуме, чтобы передать места людям, пережившим холокост.

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