Путин и Меркель обсудили Украину и коронавирус

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ряд вопросов, связанных с урегулированием внутриукраинского конфликта, Ливией, Сирией и коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор между лидерами двух государств. В ходе него они выразили «озабоченность отсутствием прогресса в реализации минских договорённостей 2015 года, а также решений «нормандской четверки» по итогам саммита в Париже в 2019 году. Путин и Меркель также подчеркнули важность активизации переговорного процесса в Контактной группе и в «нормандском формате. Президент РФ особо отметил целесообразность налаживания диалога Киева с Донецком и Луганском.

Главы двух стран также обсудили ситуацию в Ливии. Они призвали к скорейшему прекращению огня и началу межливийских переговоров под эгидой ООН.

В ходе разговора была затронута тема сирийского конфликта. Особое внимание представители России и Германии уделили аспектам, связанным с гуманитарной ситуацией в стране.

Лидеры двух государств также рассмотрели актуальные вопросы борьбы с пандемией коронавируса. Обе стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству по линии министерств здравоохранения и других органов.

Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что личный контроль Меркель вопросов урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе позволяет украинцам не бояться внезапной эскалации ситуации. Дипломат назвал действия главы немецкого правительства залогом мира в регионе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!