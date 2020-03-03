Путин обсудил с Меркель ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель, стороны обсудили ситуацию в сирийском Идлибе. Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 3 марта.

Путин и Меркель выразили надежду на результативное проведение предстоящей 5 марта в Москве российско-турецкой встречи на высшем уровне.

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При обмене мнениями о положении дел в Ливии подчеркнута необходимость соблюдения сторонами конфликта режима прекращения огня.

20 февраля российский лидер провел телефонный разговор с Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры Германии и Франции выразили готовность провести совместную встречу с президентом Турции для разрешения ситуации в Сирии.

Ранее 3 марта в СМИ появилась информация о возможности такой встречи пятницу, 6 марта. Однако в Кремле это не подтвердили. Переговоры российского и турецкого президентов запланированы на 5 марта в Москве.

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