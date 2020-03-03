Песков заявил об отсутствии в планах Путина встречи с Меркель и Макроном

В графике российского президента Владимира Путина на пятницу, 6 марта, нет многосторонней встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

Песков добавил, что такая встреча не согласовывалась, и призвал дождаться сначала встречи Путина и Эрдогана.

Ранее о возможности такого мероприятия сообщило издание Bloomberg со ссылкой на депутата от немецкого правящего блока ХДС/ХСС Михаэля Гроссе-Бремера.

Накануне Песков анонсировал переговоры российского и турецкого президентов 5 марта в Москве. Визит турецкого лидера также подтвердили в его администрации.

1 марта представитель Кремля высказал мнение, что встреча лидеров двух стран вряд ли будет простой. Однако, подчеркнул он, стороны заинтересованы в урегулировании ситуации в Идлибе.

В свою очередь, турецкий лидер сообщил, что в ходе предстоящих переговоров надеется достичь договоренностей по режиму прекращения огня в сирийской провинции.

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