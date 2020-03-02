Кремль анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве

Встреча российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 марта в Москве, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в понедельник, 2 марта.

По словам Пескова, российская сторона придает большое значение взаимодействию с турецкой стороной по Сирии. Он напомнил, что Москва привержена реализации сочинских договоренностей по Сирии.

На переговорах, как анонсировалось ранее, будет обсуждаться ситуация в сирийской провинции Идлиб.

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