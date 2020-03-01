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В Кремле предрекли непростую встречу Путина с Эрдоганом

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В Кремле предрекли непростую встречу российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире «Москва. Кремль. Путин», передает «Интерфакс».

«Это будет, безусловно, непростая встреча, но главы государств подтверждают свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе и свою приверженность сочинским договоренностям», — подчеркнул он, добавив, что считает это важным.

В ходе телефонного разговора лидеров двух стран, который состоялся 28 февраля, Эрдоган предложил Путину оставить Анкару «один на один» с Дамаском.

28 февраля Песков проинформировал, что переговоры Путина и Эрдогана состоятся 5 или 6 марта. В Турции отметили, что вопрос по ситуации в сирийской провинции Идлиб может быть решен лишь в рамках встречи лидеров двух стран.

5 марта в Стамбуле запланирован саммит с участием Эрдогана, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Турецкая сторона анонсировала участие и президента России, однако в Кремле это не подтвердили.

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