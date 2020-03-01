В России оценили заявление Эрдогана о просьбе остаться «один на один» с Сирией

Сенатор Алексей Пушков оценил заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с просьбой в адрес российского президента Владимира Путина оставить Турцию «один на один» с Сирией. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

В частности, политик указал на то, что Эрдоган не раскрыл содержание ответа Путина на эту просьбу. «А вот это — самое важное», — заключил он.

Ранее Эрдоган сообщил, что в ходе телефонного разговора с Путиным предложил Москве оставить Анкару «один на один» с официальным Дамаском. В ответ на это в Госдуме напомнили, что у турецких властей нет полномочий определять судьбу ближневосточного государства.

Встреча Владимира Путина и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 5 или 6 марта. По словам турецкой стороны, вопрос по ситуации в Идлибе может быть решен лишь в ее рамках.

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