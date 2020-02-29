В Госдуме ответили на просьбу Эрдогана оставить Турцию «один на один» с Сирией

У властей Турции нет никаких полномочий, чтобы определять судьбу Сирии. Такое мнение высказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в ответ на предложение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана оставить Анкару «один на один» с Дамаском.

«Что касается претензий Эрдогана на то, чтобы определять судьбу Сирии, никаких полномочий на это у турецкого руководства нет. Эти полномочия не предоставлены сирийскими властями, эти полномочия не подкреплены никакими решениями ООН», — заявил Новиков.

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По его словам, в настоящее время руководство Турции пытается получить монополию на вмешательство во внутриполитические дела Сирии и самопроизвольно начать диктовать свою волю другим государствам. Подобные действия, считает Новиков, абсолютно неприемлемы.

Ранее 29 февраля президент Турции сообщил, что в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным предложил Москве не вмешиваться в противостояние между Анкарой и Дамаском. Также он поинтересовался у российского лидера, не собирается ли Россия создавать военную базу в Сирии.

Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 28 февраля. В частности, стороны обсудили необходимость повышения эффективности координации по каналам министерств обороны России и Турции в контексте эскалации конфликта в сирийском Идлибе. Также обсуждались вопросы борьбы с терроризмом.

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