Россия отказалась останавливать армию Сирии в борьбе с боевиками на своей территории. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

Лавров сообщил, что Россия полностью привержена договоренностям с Турцией по ситуации в регионе, и свою часть должна выполнить Анкара. «Другое дело, что выполнять эти цели нужно все-таки уже начинать, поскольку полтора года ничего не получалось и в ответ на постоянные нарушения режима прекращения огня изнутри этой идлибской зоны, сирийская армия, конечно же, имеет полное право отвечать, подавлять террористов», — сказал министр.

Глава МИД отметил, что Москва не может помешать отвечать террористам в Идлибе. Это связано с тем, что невозможно «запрещать сирийской армии выполнять требования, которые записаны в резолюциях Совета безопасности ООН о беспощадной, бескомпромиссной борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях».

В ночь на 28 февраля армия Турции нанесла удары по позициям сирийской армии в Идлибе и уничтожила конвой правительственных войск. Сирийские военные потеряли комплексы «Бук» и «Панцирь», 23 танка, столько же полевых и самоходных орудий, а также пять вертолетов.

По информации Министерства обороны России, турецкие войска попали под обстрел, поскольку находились среди наступавших на позиции армии Сирии боевиков. При этом удар сирийская сторона наносила в данном районе по позициям боевиков «Хайят Тахрир Аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»). Отмечается, что они пытались провести наступление по широкому фронту. Согласно координатам, которые передавались российским военным, турки не должны были находится в районе населенного пункта Бехун, по которому был нанесен удар.

Предыдущее обострение произошло 20 февраля, когда боевики при поддержке турецкой артиллерии начали наступление в районе селения Найраб и попали под удары ВКС России. Эрдоган в середине февраля заявлял, что если к концу текущего месяца сирийская армия, за последние недели занявшая почти половину Идлибской зоны деэскалации, не вернется за линию турецких наблюдательных постов, то Турция начнет в регионе военную операцию.

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