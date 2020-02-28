Турция ударила по Сирии

Турецкие военные начали наносить удары по позициям сирийских военных в ответ на обстрел своих солдат в провинции Идлиб. Об этом говорится в заявлении администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам экстренного совещания в Анкаре, передает ТАСС.

«При поддержке наших военных в воздухе и на суше были нанесены удары по позициям режима [президента Сирии Башара Асада], и мы продолжим наносить удары и дальше», — заявили в администрации. Там также призвали участников астанинского процесса и все мировое сообщество «остановить преступления против человечества».

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Речь идет об атаке на турецкий конвой в районе Джебель-аз-Завия, о которой сообщалось накануне, 27 февраля. Позже губернатор провинции Хатай Рахми Доган заявил, что в результате обстрела погибли по меньшей мере 22 солдата. По другой информации, погибли не менее 30 турецких военнослужащих.

Сирийская армия в результате наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не выведут за линию постов, турецкая армия начнет военную операцию.

Россия, поддерживающая действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, однако сторонам пока не удалось договориться.

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