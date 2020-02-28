Появилось видео массированного удара Турции по Сирии

Массированный удар Турции по объектам сирийской армии не прекращался до утра. Кадры обстрелов в провинции Идлиб появились в Telegram-канале агентства Anadolu.
На видео, снятое камерами беспилотников, запечатлено уничтожение колонн бронетехники и живой силы противников турецких военных. Кроме того, видно, что удары также нанесли по расположению штабов и складов с боеприпасами.
Турецкие военные начали наносить удары по позициям сирийской армии ночью 28 февраля. В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что удары будут наносить и дальше, и призвали мировое сообщество «остановить преступления против человечества». Атака стала ответом на обстрел турецкого конвоя в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих. Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат.
Сирийская армия в результате наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и Эрдоган заявил, что, если к концу февраля сирийские войска не выведут за линию постов, турецкая армия начнет военную операцию.