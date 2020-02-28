Турция пообещала отомстить Асаду за гибель военных в Идлибе

Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель 33 военных в сирийском Идлибе. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай, его слова приводит Anadolu Ajansi.

Октай пообещал, что Асад заплатит высокую цену за нападение на турецких военнослужащих. Он назвал сирийского президента главой террористического государства и заявил, что тот войдет в историю как военный преступник.

Ранее 28 февраля Госдепартамент США заявил о поддержке Турции в конфликте с Сирией и призвал к незамедлительному прекращению наступлений режима президента Сирии Башара Асада, России и поддерживаемых Ираном сил.

В ночь на 28 февраля турецкая армия нанесла удары по позициям сирийской армии в Идлибе. Атака стала ответом на обстрел военнослужащих Турции в районе Джебель-аз-Завия, который, по некоторым данным, осуществила Сирия при поддержке России. В результате обстрела погибли 33 военнослужащих.

Сирийская армия в результате наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не выведут за линию постов, турецкая армия начнет военную операцию.

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