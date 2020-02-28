США прокомментировали столкновения Турции и Сирии

США поддержали Турцию после столкновений ее армии с правительственными войсками Сирии в провинции Идлиб. Об этом говорится в комментарии Госдепартамента, передает ТАСС.

В ведомстве также выразили серьезную обеспокоенность «в связи с нападением на турецких военнослужащих в Сирии».

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По данным РИА Новости, Госдеп также призвал к незамедлительному прекращению наступлений режима президента Сирии Башара Асада, России и поддерживаемых Ираном сил. «Мы рассматриваем варианты того, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе», — добавили там.

Ранее 28 февраля турецкая армия начала наносить удары по позициям сирийской армии в Идлибе. Атака стала ответом на обстрел военнослужащих Турции в районе Джебель-аз-Завия, который, по некоторым данным, осуществила Сирия при поддержке России. В Анкаре заявили, что в результате сирийско-российского обстрела погибли около 30 военнослужащих.

Сирийская армия в результате наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не выведут за линию постов, турецкая армия начнет военную операцию.

Россия, поддерживающая действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, однако сторонам пока не удалось договориться.

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