Турция уточнила количество погибших военных в Идлибе

Турция уточнила количество погибших военных в провинции Идлиб после авиаудара правительственных войск Сирии. Губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что погибли 29 военнослужащих, передает NTV.

По его словам, еще 36 человек получили ранения, им оказывают медицинскую помощь.

28 февраля турецкие военные начали наносить удары по позициям сирийских военных в ответ на обстрел своих солдат в провинции Идлиб.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Министерство обороны страны провести экстренное совещание после атаки на турецкий конвой в районе Джебель-аз-Завия в провинции Идлиб. По информации журналиста и военного аналитика Бабака Тагвея, результате атаки погибло около 30 человек. Российская сторона об ударах по турецким силам не сообщала.

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