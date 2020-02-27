Появились сообщения о российско-сирийской атаке на турецкий конвой в Идлибе

Ударные бомбардировщики сирийских ВВС совместно с российской авиацией атаковали конвой турецкой армии в Сирии. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист и военный аналитик Бабак Тагвей.

По его словам, атака была совершена в районе Джебель-аз-Завия в провинции Идлиб. В результате налета погибли три турецких солдата, ранены 20 человек. Также сообщается о потере турецкой стороной нескольких БТР ACV-15 и MRAP.

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Ранее 27 февраля сообщалось, что боевики и турецкие военные обстреляли сирийские и российские самолеты в Идлибе. Турки активно применяли ПЗРК, однако российские и сирийские экипажи использовали тепловые ловушки для защиты от ракет.

Сирийская армия в результате наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не выведут за линию постов, турецкая армия начнет военную операцию.

Россия, поддерживающая действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, однако сторонам пока не удалось договориться.

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