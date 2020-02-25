Российские авиаудары не помогли сирийской армии вернуть Найраб

Многочисленные авиаудары Воздушно-космических сил (ВКС) России оказались безуспешными и не помогли сирийским правительственным силам вернуть контроль над поселением Найраб в провинции Идлиб после ожесточенных боев с протурецкой вооруженной оппозицией. Об этом сообщает The Syrian Observatory for Human Rights.

По информации организации, 24 февраля ВКС нанесли первые авиаудары по поселению Найраб на юго-востоке от Алеппо на севере Сирии, которые последовали в течение нескольких часов после того, как боевики захватили поселение.

Также сообщается об атаках по близлежащему хребту Джебель-эз-Завия в западной части Идлиба. В общей сложности ВКС нанесли за день около 87 воздушных ударов по северной провинции. Помимо этого, авиаудары зафиксировали в провинциях Латакия и Хама. Суммарно в трех провинциях насчитали 137 ударов за день.

Бои за Найраб велись с ночи 24 февраля и прекратились утром 25 февраля. В качестве ответных мер турецкие силы нанесли многочисленные удары по позициям правительственной армии, используя реактивную артиллерию.

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24 февраля телеканал Al Arabiya сообщал об ожесточенных столкновениях между боевиками и правительственными силами после того, как турецкие военные совместно с вооруженной оппозицией атаковали позиции армии Сирии в Найрабе. По информации телеканала, турецкая армия проводила наземную операцию.

20 февраля сирийская оппозиция при поддержке турецкой армии начала масштабное наступление в Идлибе, прорвав оборону сирийцев в Найрабе. Тем не менее правительственным силам совместно с ВКС России удалось отбить эти атаки.

В январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади себя турецкие наблюдательные пункты. Продвижение правительственных сил возмутило Анкару. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия, высказавшаяся в поддержку действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, но сторонам пока не удалось договориться.

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