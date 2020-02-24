Турецкие военные погибли при авиаударе России по Идлибу

Более 10 турецких военных погибли в сирийском Идлибе в результате авиаудара ВКС России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в военных структурах Турции.

По данным собеседника агентства, было убито 13 военнослужащих, однако это предварительная цифра. В то же время журналист и военный аналитик Бабак Тагвей в своем Twitter уточняет, что погибших минимум 12 и среди них есть как солдаты, так и террористы.

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Тем временем Турция совместно с сирийской оппозицией атаковала армию Сирии в идлибском городе Найраб. 20 февраля Анкара уже поддержала наступление боевиков на правительственные силы в регионе, но после того как Москва указала ей на это, прекратила поддержку.

24 февраля ВКС России нанесли удары по 18 населенным пунктам в Идлибе. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва действует согласно договоренностям с Турцией, которые не запрещают ответные удары на активные действия террористов в этом регионе. По его словам, в ближайшее время планируется серия переговоров, которые позволят стабилизировать ситуацию в зоне деэскалации.

Споры между Россией и Турцией по сирийскому вопросу обострились в начале года, когда силы Дамаска при поддержке Москвы атаковали террористов в Идлибе. Анкара сочла, что боевые действия начались в ущерб турецкой стороне, поскольку неминуемо увеличат поток беженцев. В ответ турецкая армия 20 февраля провела масштабное наступление, но была остановлена сирийскими войсками.

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