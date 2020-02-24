Российская авиация нанесла удары по населенным пунктам в Идлибе

Воздушно-космические силы России нанесли удары по 18 населенным пунктам в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом в своем Telegram-канале сообщает турецкое агентство «Анадолу».

Отмечается, что речь идет о населенных пунктах Кефренбил, Кен-Сафра, Ихсем, Суфухун, Хазарин, Кафер-Нюббюл, Кафер-Увейд, Инниб, Бсенкул, Джузеф, Хас, Бара, Мархурме, Дейр-Сюнбюл, Бинин на юге провинции Идлиб, а также о Дарет-Иззе, Кафр-Нуранк и Джине на западе Алеппо.

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Официального подтверждения этой информации с российской стороны нет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Турция до сих пор не выполнила условия соглашения по Сирии, заключенного больше года назад в Сочи.

Похолодание в отношениях между Россией и Турцией в Сирии произошло в начале года, когда сирийская армия при поддержке российских вооруженных сил атаковала отряды оппозиции в Идлибе. Турция восприняла такие действия как враждебные, поскольку опасается, что они обернутся притоком беженцев на ее территорию. В ответ турецкая армия 20 февраля провела наступление, но была остановлена сирийскими войсками.

21 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также обвинил Россию в невыполнении сочинских договоренностей. Это произошло после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

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