Мир
 
Последние новости
В российской воинской части обнаружили мумию
Чемпион UFC сравнил Макгрегора с террористом
Российские врачи скорой помощи протащили пациента по грязи и попали на видео
Россиянин вышел в магазин за детской смесью и пропал
Китай отреагировал на заявление США о российских фейках про коронавирус
Китай опроверг разработку смертельного коронавируса в лаборатории
США собрались поставить Индии военных вертолетов на три миллиарда долларов
Юные российские хоккеисты устроили массовую драку
Премьер Украины назвал наркоторговлю способом выплатить ипотеку
Новости партнеров

Российская авиация нанесла удары по населенным пунктам в Идлибе

Перейти в «Мою Ленту»

Воздушно-космические силы России нанесли удары по 18 населенным пунктам в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом в своем Telegram-канале сообщает турецкое агентство «Анадолу».

Отмечается, что речь идет о населенных пунктах Кефренбил, Кен-Сафра, Ихсем, Суфухун, Хазарин, Кафер-Нюббюл, Кафер-Увейд, Инниб, Бсенкул, Джузеф, Хас, Бара, Мархурме, Дейр-Сюнбюл, Бинин на юге провинции Идлиб, а также о Дарет-Иззе, Кафр-Нуранк и Джине на западе Алеппо.

Официального подтверждения этой информации с российской стороны нет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Турция до сих пор не выполнила условия соглашения по Сирии, заключенного больше года назад в Сочи.

Похолодание в отношениях между Россией и Турцией в Сирии произошло в начале года, когда сирийская армия при поддержке российских вооруженных сил атаковала отряды оппозиции в Идлибе. Турция восприняла такие действия как враждебные, поскольку опасается, что они обернутся притоком беженцев на ее территорию. В ответ турецкая армия 20 февраля провела наступление, но была остановлена сирийскими войсками.

21 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также обвинил Россию в невыполнении сочинских договоренностей. Это произошло после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Эрдоган анонсировал встречу с Путиным, Макроном и Меркель
Кремль ответил на идею Эрдогана о саммите по Сирии
В Кремле заявили о невыполнении Турцией условий по Сирии
Другие материалы рубрики
Мир00:0113 февраля

Битва тиранов

Асад хочет зачистить Сирию от боевиков, но ему мешает Турция. На чьей стороне Россия?
13:24Сегодня

Китай отреагировал на заявление США о российских фейках про коронавирус

13:06Сегодня

Китай опроверг разработку смертельного коронавируса в лаборатории

13:00Сегодня

США собрались поставить Индии военных вертолетов на три миллиарда долларов

Мир00:0212 февраля

Вечный палач

Президент Южной Кореи превратил ее в страну первого мира. Но вошел в историю как тиран и диктатор
12:29Сегодня

В Москве китайских туристов выгнали из цирка и отправили на карантин

11:39Сегодня

Китай нашел эффективное лекарство от коронавируса

08:31Сегодня

Найдена пропавшая в Мексике 15-летняя россиянка

Мир00:01 9 февраля

Бешеный Майк

Война с коммунистами и угон самолета: как обычный бухгалтер стал самым известным в мире наемником
06:12Сегодня

США заподозрили в отсутствии доказательств вмешательства России в пользу Трампа

05:14Сегодня

Число заболевших коронавирусом в Южной Корее превысило 700 человек

01:10Сегодня

Дамаск обстреляли ракетами с Голанских высот

Россия
Московский вор попытался сбежать от полиции по простыням и не смог
«Пока ждешь заказ — время есть, а намаз недолго длится»
 
Поправки в Конституцию россиянам разъяснят волонтеры
«Я спросила: разве можно за это убить? Мама промолчала»
История бежавшей из России чеченки, которую били и пытали из-за ее ориентации
Путин перед разговором с Эрдоганом созвал Совет безопасности
«Злобные американцы отупляют свое же население»
Как менялась Америка в глазах простого советского человека
Россиянка годами запирала детей одних дома без еды
Все материалы
Мир
США отреагировали на запрос Турции на оружие для борьбы с Россией
Турция начала масштабное наступление в Сирии
Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку
Трамп уволил главу разведки после сообщения о вмешательстве России
«Никто не знает, что это такое»
Склады, детские площадки и места для селфи — во что превратились символы военного прошлого Тайваня
Появилось видео пуска зенитной ракеты по Су-24 над Идлибом
Запад счел слова Путина о родителях угрозой для гей-браков
Как в мире отреагировали на заявление президента о традиционной семье?
Россиянку задержали в Испании по запросу США
Все материалы
Бывший СССР
Протестующих против размещения на карантин украинцев из Уханя начали задерживать
Ополченцы ЛНР (архивное фото)Зеленский созвал СНБО на фоне обстрелов в Донбассе
Войска ЛНР начали наступление. Украина потеряла свои позиции
Названа доля отказавшихся возвращаться в Донбасс беженцев
Украина обвинила ЛНР в обстреле кладбища
Массовые протесты белорусской оппозиции«Чтоб не поняли москали»
Белорусские националисты воюют с русским языком. Почему Лукашенко им не мешает?
Бывший премьер Грузии вышел из тюрьмы и пообещал революцию
«Заявлений по изнасилованиям стало больше»
Что украинская полиция думает о домашнем насилии, проституции и «сексе по расписке»
Все материалы
Экономика
Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ
«Главная проблема — люди любят вкус мяса»
 
Доллар взлетел из-за коронавируса
«Неожиданное предложение» Путина Белоруссии по нефти объяснили
Подсчитаны потери авиакомпаний всего мира от коронавируса
Все материалы
Силовые структуры
Российский заключенный сбежал из колонии после мольбы жены о помощи
Эффект «бабочек»
Рядовой Шамсутдинов расстрелял восемь человек. Его сослуживцы впервые рассказали о дедовщине в части
По делу о самоубийстве полковника ФСИН в суде появился первый фигурант
Отец рядового Шамсутдинова рассказал о разговоре с сыном перед бойней в части
Мафия бессмертна
Самые свирепые группировки лихих 90-х: спецпроект «Ленты.ру»
Стало известно о проверках ФСБ в части устроившего бойню Шамсутдинова
Станислав Морев«Мы боремся до конца с этим абсурдом»
Россиянин справил нужду в центре Москвы. Его обвинили в педофилии и посадили
Все материалы
Наука и техника
Появление Земли признали неслучайным
Небесная кара
Кто отомстил немцам за любовь к Гитлеру и за одну ночь уничтожил 23 тысячи человек
Найдена побившая рекорд гигантская обреченная планета
МиГ-35 получит беспилотную посадку
Российский поезд-снегоуборщик произвел фурор в Финляндии
Погнали выше
Обгоняя Россию: кто и как строит новые ракеты в США
Все материалы
Спорт
Ковальчук стал одноклубником Овечкина
Александр Логинов«Мы не сломаемся»
Логинов спас сборную России от позора на чемпионате мира. Но может покинуть спорт из-за травли
Норвежский биатлонист-чемпион вступился за Логинова
Сергей Бубка«Советские спортсмены ели химию ведрами»
Американцы продолжают разоблачать госпрограмму допинга в СССР. Стоит ли им верить?
Посвященный Брайанту свитер Овечкина продали за девять тысяч долларов
Война грандов
Лондонское дерби, битва «Сити» и «Лестера» — главные интриги тура АПЛ
Малкин сделал хет-трик Горди Хоу
Все материалы
Культура
Айза рассказала о сходящем с ума Гуфе
«Крестьяне деньги собрали — за убийство барина заплатить»
Неизвестная жизнь русской деревни: от патриархата до Сталина
Тело актера из «Особенностей национальной бани» найдено в его квартире
Соловьиные дрели
Русский мир, секретарша и антихрист: как начался Берлинский фестиваль
Один из основателей Pink Floyd выступит в России
Из Сибири без любви
Сенцов, «Дау» и чеченские геи: 20 главных премьер Берлинского фестиваля
Хоакин Феникс забрал корову и ее теленка со скотобойни
Все материалы
Интернет и СМИ
Якубович ответил на критику пристыдившего его сенатора
«Эту миссию на меня возложил сам господь»
Охотник за головами годами ловил наркобаронов и маньяков. И превратил свою жизнь в реалити-шоу
Хакеры использовали ажиотаж вокруг коронавируса для обмана россиян
Интимная революция
Каким станет секс и порно в будущем?
Якубович предложил быстрый способ поменять пенсионную систему России
Поднимаясь из пепла
Вечеринки, люди третьего пола и следы войны на снимках лучших фотографов мира
Любовь к Бузовой рассорила шпиона с сокамерником в российском СИЗО
Все материалы
Ценности
Бодипозитивная певица станцевала в нижнем белье на камеру
Святые негодники
Мужчины целуются, женщины трясут крестами: что творилось на Неделе моды в Лондоне
В Москве состоялась первая церемония награждения ENHEL Awards
Король магии
Он сводил с ума женщин, восхвалял Гитлера и разорял народ: роскошная жизнь диктатора Индонезии
Популярная плюс-сайз модель впервые снялась обнаженной после родов
Голые мушкетеры
Женщины в корсетах и мужчины на шпильках: что творилось на Неделе моды в Нью-Йорке
Наоми Кэмпбелл поделилась селфи с голой грудью
Все материалы
Путешествия
Россияне выбрали замену родине
Медицинские работники во время учений по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавирусаРоссиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Его супругу уже госпитализировали. По всему миру больны более 70 тысяч человек
Охранник отеля убил туристку в ее день рождения и сел в тюрьму
«Мне было все равно, убьют они меня или нет»
Как иностранец пересек всю Россию без самолетов и сбежал от пограничников в Монголию
В топливных баках проблемных Boeing нашли мусор
«Нам с утра в Титикаку, а мы еще не отужинали куями!»
Как россиянин отправился в Перу и познал местные автобусы, алкоголь и грязь
С охваченного коронавирусом лайнера сняли карантин
Все материалы
Из жизни
Игра в лотерею дважды принесла женщине миллион долларов
«Три месяца я пахала в поле с поляками»
История россиянки, перебравшейся в Германию дегустировать вино
Извращенец тайно заглядывал под юбку девушки и попал на видео
«Другая сторона богатства — безумие»
Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
Красные пятна на лысине мужчины оказались симптомом смертельного заболевания
«Иногда ощущаешь себя в реалити-шоу»
Россиянка влюбилась в один из самых опасных регионов мира и показала его неожиданную сторону
Старушка скрывала богатство от семьи и завещала состояние на благотворительность
Все материалы
Стали известны цены обновленного Hyundai Solaris для России
Самые быстрые гиперкары
Чемпионская сборная мира по разгону до «сотни»
Все российские Toyota и Lexus получат уникальную противоугонную систему
Посмотрите на Rolls-Royce, исполненный по этническим мотивам Южной Африки
Художница Эстер Малангу знакомит Phantom с искусством народа ндебеле
Volvo обновила седан и универсалы 90-й серии
Самый дорогой универсал
Видео: 612 лошадиных сил за 9 млн рублей — обзор суперуниверсала Mercedes-AMG E63 S
Продажи новых автомобилей рухнули из-за коронавируса
Все материалы
Дом
Власти итальянского города решили заманить приезжих необычным способом
«Балконную амнистию» запустили в российском городе
Просто песня
Архитекторы из США придумали уникальное здание для Урала
Мусорные контейнеры в России «поумнеют»
Первобытный уют
Человечество сменило пещеры на современные дома. Что между ними общего?
Определена основная категория покупателей квартир в Москве
Корону долой
Как надежно защитить свой дом от коронавируса
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы