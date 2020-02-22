Эрдоган анонсировал встречу с Путиным, Макроном и Меркель

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен встретиться с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также с канцлером Германии Ангелой Меркель для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе. Об этом он заявил в субботу, 22 марта, во время выступления в Измире, трансляцию вел телеканал NTV.

Эрдоган отметил, что планирует провести четырехсторонний саммит с Путиным, Макроном и Меркель 5 марта.

В том же эфире Эрдоган заявлял о намерении Анкары начать предпринимать более решительные действия в Сирии. По заявлению Эрдогана, борьба в Сирии дается Турции «непросто», и в ней гибнут люди.

Президент Турции подчеркнул, что Анкара «не будет подчиняться сценариям глобальных держав», но не уточнил, какие шаги предпримет турецкая сторона в Сирии.

21 февраля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом. Как сообщалось, главы двух государств договорились активизировать межведомственные консультации по Идлибу, чтобы достичь снижения напряженности, обеспечить прекращение огня и нейтрализовать террористическую угрозу.

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