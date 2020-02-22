Эрдоган связал действия Турции в Сирии и Ливии с защитой национальных интересов

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган связал действия Анкары в Сирии и Ливии с защитой национальных интересов.Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Глава государства подчеркнул, что его страна не занимается авантюрой. По мнению политика, если Турция не будет отстаивать свои интересы сейчас, потом государство «будет пожинать тяжелые плоды своих ошибок».

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Эрдоган отметил, что накануне пообщался с президентами России, Франции и Германии, в результате чего была разработана дорожная карта действий по Идлибу. Кроме того, лидер Турции отметил усилия Анкары по поддержке признанных властей Ливии. Он добавил, что в настоящее время в Ливии находятся не только солдаты из Турции, но также отряды бойцов оппозиционной Сирийской национальной армии, из-за которых погибло несколько военнослужащих.

Днем 20 февраля протурецкие боевики при поддержке армии Турции предприняли попытку наступления в Идлибе и прорвали оборону сирийской армии в районе селения Найраб. Атаки в итоге были отбиты с помощью ВКС России. Кроме того, российские военные заявили, что турецкая артиллерия прекратила оказывать поддержку повстанцам после того, как российская сторона обратила на это внимание. Боевики и сирийские военные понесли потери в живой силе и бронетехнике. Также в результате одного из авиаударов погибли два турецких солдата. В Анкаре сообщили, что данный удар нанесли ВВС Сирии.

В результате наступления в январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади себя турецкие наблюдательные пункты. Продвижение правительственных сил возмутило Анкару, и Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия, высказавшаяся в поддержку действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, но сторонам пока не удалось договориться.

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