Россия помогла Сирии отбить наступление в Идлибе

Бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удар по протурецким боевикам и террористам, предпринявшим наступление в сирийском Идлибе. Об этом говорится в заявлении Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

В организации заявили, что авиаудар помог сирийским военным отбить атаки боевиков, которым удалось прорвать оборону правительственных сил в районе селения Найраб. Сообщается об уничтожении одного танка, шести боевых машин пехоты и пяти пикапов повстанцев.

В ЦПВС также призвали Турцию прекратить поддержку террористов.

Материалы по теме Турция начала масштабное наступление в Сирии Российские Су-24 нанесли удар по наступавшим и помогли сирийской армии отбить атаку Битва тиранов Асад хочет зачистить Сирию от боевиков, но ему мешает Турция. На чьей стороне Россия?

20 февраля протурецкие боевики при поддержке армии Турции предприняли атаку в районе Найраба. По некоторым данным, в результате атаки были подбиты два сирийских танка, еще две единицы техники оказались захвачены. Сирийские государственные медиа сообщили, что наступление отбито. В небе над районом столкновений появлялся российский истребитель Су-35, также там сняли на видео уходящий от ракеты Су-24.

В результате наступления в январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади себя турецкие наблюдательные пункты. Продвижение правительственных сил возмутило Анкару, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия, высказавшаяся в поддержку действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, но сторонам пока не удалось договориться.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!