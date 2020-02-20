Россия помогла Сирии отбить наступление в Идлибе

Бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удар по протурецким боевикам и террористам, предпринявшим наступление в сирийском Идлибе. Об этом говорится в заявлении Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».
В организации заявили, что авиаудар помог сирийским военным отбить атаки боевиков, которым удалось прорвать оборону правительственных сил в районе селения Найраб. Сообщается об уничтожении одного танка, шести боевых машин пехоты и пяти пикапов повстанцев.
В ЦПВС также призвали Турцию прекратить поддержку террористов.
20 февраля протурецкие боевики при поддержке армии Турции предприняли атаку в районе Найраба. По некоторым данным, в результате атаки были подбиты два сирийских танка, еще две единицы техники оказались захвачены. Сирийские государственные медиа сообщили, что наступление отбито. В небе над районом столкновений появлялся российский истребитель Су-35, также там сняли на видео уходящий от ракеты Су-24.
В результате наступления в январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади себя турецкие наблюдательные пункты. Продвижение правительственных сил возмутило Анкару, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия, высказавшаяся в поддержку действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, но сторонам пока не удалось договориться.