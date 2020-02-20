Сирия заявила об отражении атаки Турции и боевиков в Идлибе

Сирийские военные отразили атаку вооруженной оппозиции в провинции Идлиб, которая, по некоторым данным, была поддержана турецкой армией, сообщает государственное агентство SANA.
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О предпринятом турецкой армией и лояльными ей боевиками нападении в Идлибе сообщалось ранее 20 февраля. Повстанцы пошли в наступление в районе селения Найраб, их поддержали турецкие танки и артиллерия. По предварительной информации, подбиты два сирийских танка, еще две единицы бронетехники захвачены. В небе над районом столкновений был замечен российский истребитель.
Предполагается, что после взятия Найраба повстанцы и турецкие военные намерены взять под контроль город Саракиб, находящийся в семи километрах на восток. В начале февраля данный населенный пункт был взят сирийской армией вместе с трассой M5, контроль над которой дает возможность свободного проезда через всю Сирию.
В результате наступления в январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади себя турецкие наблюдательные пункты. Продвижение правительственных сил возмутило Анкару, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия, высказавшаяся в поддержку действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, но сторонам пока не удалось договориться.