Мир
 
Последние новости
Бывший премьер Грузии вышел из тюрьмы и пообещал революцию
Собчак оценила перспективы Шнурова в политике
Ушедший в политику Шнуров высказался о песне про выборы и кандидатов
Девушка потратила 1,5 миллиона рублей на покрытые татуировками глаза и тело
Историк-расчленитель написал книгу о любви
Доказан вред вкусной пищи для мозга
Россиян задержали в Дании со 100 килограммами кокаина
Армянка своровала тысячи долларов у соседки в самолете и попалась из-за походки
В районе турецкой военной операции в Идлибе заметили российские Су-35С
Новости партнеров

Сирия заявила об отражении атаки Турции и боевиков в Идлибе

Перейти в «Мою Ленту»

Сирийские военные отразили атаку вооруженной оппозиции в провинции Идлиб, которая, по некоторым данным, была поддержана турецкой армией, сообщает государственное агентство SANA.

Подробности не приводятся.

О предпринятом турецкой армией и лояльными ей боевиками нападении в Идлибе сообщалось ранее 20 февраля. Повстанцы пошли в наступление в районе селения Найраб, их поддержали турецкие танки и артиллерия. По предварительной информации, подбиты два сирийских танка, еще две единицы бронетехники захвачены. В небе над районом столкновений был замечен российский истребитель.

Предполагается, что после взятия Найраба повстанцы и турецкие военные намерены взять под контроль город Саракиб, находящийся в семи километрах на восток. В начале февраля данный населенный пункт был взят сирийской армией вместе с трассой M5, контроль над которой дает возможность свободного проезда через всю Сирию.

В результате наступления в январе-феврале сирийская армия заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации, оставив позади себя турецкие наблюдательные пункты. Продвижение правительственных сил возмутило Анкару, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия, высказавшаяся в поддержку действия Дамаска в Идлибе, пытается урегулировать ситуацию путем переговоров, но сторонам пока не удалось договориться.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Предыстория: В районе турецкой военной операции в Идлибе заметили российские Су-35С
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
مراسل سانا: وحدات من الجيش العربي السوري تقضي على المجموعات الإرهابية المهاجمة على محور النيرب بريف إدلب
Появилось видео турецкой атаки в Идлибе
Турецкая армия отступила на севере Сирии и сожгла свои позиции
Другие материалы рубрики
Мир00:0113 февраля

Битва тиранов

Асад хочет зачистить Сирию от боевиков, но ему мешает Турция. На чьей стороне Россия?
16:10Сегодня

Россиян задержали в Дании со 100 килограммами кокаина

15:54Сегодня

В районе турецкой военной операции в Идлибе заметили российские Су-35С

15:32Сегодня

Появилось видео турецкой атаки в Идлибе

Мир00:0212 февраля

Вечный палач

Президент Южной Кореи превратил ее в страну первого мира. Но вошел в историю как тиран и диктатор
15:24Сегодня

В Болгарии выдвинули обвинение российскому агенту спецслужб и назвали его имя

15:28Сегодня

Суд Таиланда полностью разрешил аборты

14:55Сегодня

Турция пошла в наступление в Идлибе

Мир00:01 9 февраля

Бешеный Майк

Война с коммунистами и угон самолета: как обычный бухгалтер стал самым известным в мире наемником
14:04Сегодня

Расстрелявший людей в немецком баре верил в еврейский заговор

13:23Сегодня

Посол России в Турции извинился за слова о депортации черкесов

13:17Сегодня

Рядом с трупом расстрелявшего людей в Германии нашли тело его матери

Россия
Найдено решение для молящихся на московских улицах мусульман
«Я спросила: разве можно за это убить? Мама промолчала»
История бежавшей из России чеченки, которую били и пытали из-за ее ориентации
Кремль прокомментировал вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей
«Злобные американцы отупляют свое же население»
Как менялась Америка в глазах простого советского человека
Кадыров записал мотивационный ролик в спортзале и посвятил его судьбе
Джеральд Форд и Леонид Брежнев на саммите во Владивостоке, 1974 год«Ситуацию усугубила наша неуклюжая ложь»
Что помешало вождям СССР победить в холодной войне?
Вторая сбежавшая из карантина по коронавирусу россиянка вернулась в больницу
Все материалы
Мир
Россиян задержали в Дании со 100 килограммами кокаина
«Никто не знает, что это такое»
Склады, детские площадки и места для селфи — во что превратились символы военного прошлого Тайваня
В районе турецкой военной операции в Идлибе заметили российские Су-35С
Запад счел слова Путина о родителях угрозой для гей-браков
Как в мире отреагировали на заявление президента о традиционной семье?
Появилось видео турецкой атаки в Идлибе
Битва тиранов
Асад хочет зачистить Сирию от боевиков, но ему мешает Турция. На чьей стороне Россия?
В Болгарии выдвинули обвинение российскому агенту спецслужб и назвали его имя
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский осудил украинцев
Ополченцы ЛНР (архивное фото)Зеленский созвал СНБО на фоне обстрелов в Донбассе
Войска ЛНР начали наступление. Украина потеряла свои позиции
На Украине провели молебен против приезда эвакуированных из Китая
Украинцы подрались с полицией из-за приезда эвакуированных из Китая
Массовые протесты белорусской оппозиции«Чтоб не поняли москали»
Белорусские националисты воюют с русским языком. Почему Лукашенко им не мешает?
Украинский депутат предложил создать «зону отчуждения» в Донбассе
«Заявлений по изнасилованиям стало больше»
Что украинская полиция думает о домашнем насилии, проституции и «сексе по расписке»
Все материалы
Экономика
Названы самые дорогие компании российского интернета
Facebook обвинили в утаивании девяти миллиардов долларов от налоговой
Любителей советского наследия оставили без холодильников
Мишустин отреагировал на антирекорд российского бюджета
Все материалы
Силовые структуры
Сотрудники ФСБ задержали бывшего директора завода «Роскосмоса»
Станислав Морев«Мы боремся до конца с этим абсурдом»
Россиянин справил нужду в центре Москвы. Его обвинили в педофилии и посадили
Майора Минобороны посадили за вымогательство денег за скафандр для МКС
Мафия бессмертна
Самые свирепые группировки лихих 90-х: спецпроект «Ленты.ру»
Бывший министр здравоохранения российского региона найден мертвым
Майор Вихрь
Умер легендарный советский разведчик. Он помешал Гитлеру уничтожить Краков и убил сотни фашистов
Бастрыкин поручил установить мотивы готовивших теракты крымских подростков
Все материалы
Наука и техника
Небесная кара
Кто отомстил немцам за любовь к Гитлеру и за одну ночь уничтожил 23 тысячи человек
В США раскрыли преимущества Су-35 над F-15EX
Складной Samsung Galaxy Z Flip признали пылесборником
Погнали выше
Обгоняя Россию: кто и как строит новые ракеты в США
Все материалы
Спорт
Гол самого дорогого защитника мира признан лучшим в туре АПЛ
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри«Второй после Мохаммеда»
Бой Деонтей Уайлдер vs Тайсон Фьюри 2: дата реванша, когда и где смотреть видеотрансляцию, прогнозы
Нечестные действия норвежца по отношению к Большунову попали на видео
Расплескалась синева
Разгром «Челси» и долгожданная победа «Арсенала» — главные события тура АПЛ
Сейв голкипера «Арсенала» признан лучшим в туре АПЛ
Елена Романова«Эти трагедии ее просто убили»
История российской чемпионки, которая похоронила родных, бросила спорт и погибла в своей квартире
Названа сборная 26-го тура АПЛ
Все материалы
Культура
Оззи Осборн пожаловался на постоянные невыносимые боли
Из Сибири без любви
Сенцов, «Дау» и чеченские геи: 20 главных премьер Берлинского фестиваля
У звезды «Гарри Поттера» обнаружили рак третьей стадии
Долгая счастливая смерть
Как комедийный сериал дает ответы на вечные вопросы жизни и Вселенной
Театр La Classique представит в Москве спектакль «Лебединое озеро»
Небольшой куш
Пацаны, трава и олигархи: Гай Ричи по старой памяти хулиганит в «Джентльменах»
Макаревич порассуждал о необходимости революции в России
Все материалы
Интернет и СМИ
Якубович ответил на критику пристыдившего его сенатора
«Эту миссию на меня возложил сам господь»
Охотник за головами годами ловил наркобаронов и маньяков. И превратил свою жизнь в реалити-шоу
Хакеры использовали ажиотаж вокруг коронавируса для обмана россиян
Интимная революция
Каким станет секс и порно в будущем?
Якубович предложил быстрый способ поменять пенсионную систему России
Поднимаясь из пепла
Вечеринки, люди третьего пола и следы войны на снимках лучших фотографов мира
Любовь к Бузовой рассорила шпиона с сокамерником в российском СИЗО
Все материалы
Ценности
Бодипозитивная певица станцевала в нижнем белье на камеру
Святые негодники
Мужчины целуются, женщины трясут крестами: что творилось на Неделе моды в Лондоне
В Москве состоялась первая церемония награждения ENHEL Awards
Король магии
Он сводил с ума женщин, восхвалял Гитлера и разорял народ: роскошная жизнь диктатора Индонезии
Популярная плюс-сайз модель впервые снялась обнаженной после родов
Голые мушкетеры
Женщины в корсетах и мужчины на шпильках: что творилось на Неделе моды в Нью-Йорке
Наоми Кэмпбелл поделилась селфи с голой грудью
Все материалы
Путешествия
Россияне выбрали замену родине
Медицинские работники во время учений по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавирусаРоссиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Его супругу уже госпитализировали. По всему миру больны более 70 тысяч человек
Охранник отеля убил туристку в ее день рождения и сел в тюрьму
«Мне было все равно, убьют они меня или нет»
Как иностранец пересек всю Россию без самолетов и сбежал от пограничников в Монголию
В топливных баках проблемных Boeing нашли мусор
«Нам с утра в Титикаку, а мы еще не отужинали куями!»
Как россиянин отправился в Перу и познал местные автобусы, алкоголь и грязь
С охваченного коронавирусом лайнера сняли карантин
Все материалы
Из жизни
Мистическое трехметровое существо посеяло панику возле аэропорта
«Три месяца я пахала в поле с поляками»
История россиянки, перебравшейся в Германию дегустировать вино
Женщина согласилась выносить и родить своего внука
«Другая сторона богатства — безумие»
Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
Российский Хатико в свитере решил ждать хозяйку у работы
«Иногда ощущаешь себя в реалити-шоу»
Россиянка влюбилась в один из самых опасных регионов мира и показала его неожиданную сторону
Учительница изменила мужу с заключенным и села в тюрьму
Все материалы
Nissan предупредил об остановке производства автомобилей по всему миру
Главные модели в истории марки Holden
Экзотические машины из Австралии, которых нам будет не хватать
Lada Granta получила 117-сильный мотор
Изучаем новый Solaris на заводе Hyundai
Максимально короткий репортаж об обновлении и производстве Hyundai Solaris
Экспортная Lada Riva стала такой же редкой, как Pagani Zonda
Самые дорогие аукционные машины начала года
Февральские торги: выдающие автомобили и их невероятные цены
Появились подробности о платформе и моторах нового Kia Sorento
Все материалы
Дом
Власти итальянского города решили заманить приезжих необычным способом
Дачный ответ
Как фотографии российской глубинки покорили мир
«Балконную амнистию» запустили в российском городе
Просто песня
Архитекторы из США придумали уникальное здание для Урала
Мусорные контейнеры в России «поумнеют»
Первобытный уют
Человечество сменило пещеры на современные дома. Что между ними общего?
Определена основная категория покупателей квартир в Москве
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы