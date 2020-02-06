В Сирии наметилась финальная битва

Взятие сирийской армией города Саракиб в провинции Идлиб открывает путь к финальной битве длящейся с 2011 года войны в стране. Об этом пишет Al Arabiya со ссылкой на экспертов, аналитиков и источники в правительственных войсках.

Важность контроля над Саракибом заключается в его местонахождении: город расположен на юго-востоке Идлиба на пересечении двух ключевых автомагистралей, одна из которых — M4 — соединяет провинции Латакия и Алеппо, другая — M5 — ведет в Алеппо из Дамаска через Хаму и Хомс. В Латакии находится российская авиабаза, поэтому полный контроль ведущей к ней трассы жизненно важен для ее обеспечения, а M5 является дорогой, проходящей, по сути, через всю страну, объясняет телеканал.

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Кроме того, Саракиб считается воротами в Идлиб, где сконцентрированы последние группы террористов, боевиков и вооруженной оппозиции. «Все знают, что режим [президента Сирии Башара Асада] хотел собрать всю вооруженную оппозицию в одном месте и добить ее целиком. [Соответствующего] указания не было, но для нас это было общеизвестно», — рассказал Al Arabiya неназванный офицер сирийской армии.

Свою роль в наметившемся столкновении может сыграть Турция, имеющая в регионе крупную армейскую группировку. По данным базирующейся в Великобритании организации Syrian Observatory for Human Rights, за последние дни Анкара перебросила в Сирию самый большой военный контингент за все время конфликта, в том числе танки и другую тяжелую бронетехнику. Помимо этого, в Саракибе находятся несколько турецких наблюдательных постов, к которым сирийские военные, по данным наблюдателей, подошли вплотную, при этом частично перерезав возможность проезда по M4 и M5.

Достоверно неизвестно, вошла ли сирийская армия в Саракиб или, как утверждают наблюдатели, находится вплотную у выставленных вокруг города турецких наблюдательных постов. Телеканал Al Mayadeen писал, что военные начали зачистку жилых районов, турецкая газета Daily Sabah также сообщала, что правительственные войска уже вошли в город, несмотря на предупреждение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что если правительственные войска к концу февраля не отойдут за наблюдательные посты, то Анкара примет меры. На фоне этого турецкие силы, по информации издания, также начали активно патрулировать и укреплять районы вокруг своих постов.

Ситуация в Сирии стала напряженнее после того, как 3 февраля в Идлибе в результате обстрела сирийской армии погибли восемь турецких военнослужащих. Турция предприняла ответную атаку, заявив о нейтрализации 76 сирийских солдат. На фоне этих событий Эрдоган обвинил российскую сторону в несоблюдении январской мирной инициативы по Идлибу, которая была сорвана из-за нарушений режима прекращения огня, и звонил в Кремль для обсуждения данной темы.

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