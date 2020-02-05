Сирия дала протурецким боевикам последний шанс сдаться

Командование правительственной армии Сирии дало протурецким боевикам шанс сдаться перед тем, как начнется наступление на их позиции. Об этом со ссылкой на источники сообщает Al-Masdar News.

Cобеседник издания сообщил, что Сирийская арабская армия (САА) таким образом пытается сохранить жизни гражданских, оказавшихся в зоне боевых действий. «Всем частям, действующим в регионе, приказано позволить сложить оружие тем, кто решил не полагаться на поддержку турецких сил», — приводит AMN его слова.

Представитель САА также подчеркнул, что боевики используют мирных жителей региона как «живой щит». Сирийская армия продолжает наступление на город Саракиб, овладение которым позволит ей установить полный контроль над ключевой трассой Дамаск — Алеппо впервые с начала войны.

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Ранее сообщалось, что турецкие военные попали под артиллерийский обстрел САА — российское Минобороны объяснило это тем, что турки не уведомили о своем присутствии ни россиян, ни сирийцев. 3 февраля турецкий министр обороны Хулуси Акар сообщил, что Анкара обстреляла войска Сирии после атаки на своих военных в Идлибе. В результате обстрела, по его словам, были убиты 76 сирийских солдат.

На фоне военной операции Турция укрепила свои позиции в Сирии, отправив туда несколько сотен единиц тяжелой техники. По словам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, эскалация конфликта приведет к гуманитарной катастрофе — в сторону его страны двинутся миллионы сирийских беженцев.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. Россия поддерживает Асада, США и Турция — его противников. В последние месяцы все чаще появляются сообщения о перемирии и сдаче оружия боевиками.

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