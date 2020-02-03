Турция заявила о гибели 76 сирийских солдат

Турция обстреляла сирийские войска после атаки на своих военных в провинции Идлиб. Об этом сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар, передает NTV.

«76 боевиков режима [президента Сирии Башара Асада] были нейтрализованы», — заявил он. По словам Акара, о гибели военных рассказали турецкие источники в регионе. Он добавил, что удары были нанесены по 54 целям сирийской армии.

Ранее сообщалось, что Анкара пообещала Дамаску отомстить за погибших в результате обстрела солдат: их оказалось по меньшей мере четверо. Турция утверждает, что ответственность за атаку несут правительственные войска Башара Асада.

В конце января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии в случае, если ситуация в сирийской провинции Идлиб не разрешится быстро. Эрдоган также обвинил Дамаск и Россию в нарушении договоренностей по деэскалации конфликта.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



