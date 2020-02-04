Минобороны опровергло обстрел позиций российских военных турецкой армией в Сирии

В Минобороны опровергли обстрел турецкой армией российской военной полиции в сирийском Алеппо. Об этом заявил руководитель российского центра примирения враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков, передает ТАСС.

По его словам, появившиеся сообщения о якобы имевшем место обстреле протурецкими формированиями поста российской военной полиции в сирийской провинции Алеппо не соответствуют действительности. Он уточнил, что российские военные советники и подразделения военной полиции находятся в безопасности.

Ранее 4 февраля North Press Agency сообщило, что удару подверглась деревня в районе Шарран в приграничном курдском регионе Африн, в этот момент там якобы находились российские военнослужащие. Целью обстрела были позиции курдских «Демократических сил Сирии».

3 февраля сирийские и турецкие военные нанесли удары по позициям друг друга. Так, в провинции Идлиб под устроенный сирийцами обстрел попала группа турецких военнослужащих, погибли, по данным Анкары, восемь человек. В ответ Турция обстреляла позиции сирийской армии, заявив о нейтрализации 76 солдат правительственных сил. Кроме того, по неподтвержденным данным, 1 февраля в Сирии погибли четверо бойцов спецназа ФСБ, которые, как утверждает «Новая газета», были направлены в страну для обеспечения безопасности на планировавшихся сирийско-турецких переговорах на высшем уровне.

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