Появилась версия о предательстве погибших в Сирии спецназовцев ФСБ

Четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ, которые, по неподтвержденным данным, погибли 1 февраля в Сирии, возможно, были преданы с целью эскалации конфликта в республике. Такую версию выдвинул источник «Новой газеты».

По информации собеседников издания, офицеры были направлены в страну по запросу Дамаска для обеспечения безопасности встречи «высших руководителей Сирии и Турции». Эти же сотрудники ФСБ обеспечивали безопасность во время январского визита президента России Владимира Путина в Дамаск, поэтому вторая подобная командировка была неслучайна, пишет газета.

По данным «Новой», спецназовцы попали в засаду в провинции Латакия, а не в Алеппо, как сообщалось ранее. Их бронеавтомобиль был подорван дистанционно, затем офицеров добили выстрелами в упор в сердце и в голову.

Спустя два дня после убийства сотрудников ФСБ сирийская армия обстреляла группу турецких военнослужащих в провинции Идлиб, отмечает газета. «Вероятно, что приказ на открытие огня и на ликвидацию офицеров ЦСН ФСБ был отдан из одного центра — "партии войны" в окружении [президента Сирии] Башара Асада. И сегодня ни о каких переговорах, похоже, не может быть и речи», — полагает издание.

Сообщения о гибели российских спецназовцев появились накануне, 3 февраля. Об этом написали «Коммерсантъ», издание Baza и анонимные Telegram-каналы. Также публиковались фотографии, на которых запечатлены траурные снимки погибших и листы, где полностью указаны их имена, звания и описаны некоторые детали биографии. Судя по этим данным, убитые — майор Булат Ахматьянов и лейтенант Всеволод Трофимов (оба — из управления «С» ЦСН ФСБ), а также майор Дмитрий Минов и капитан Руслан Гимадиев (оба — из управления «К» ЦСН). Дата смерти всех четверых — 1 февраля 2020 года.

Позже в управлении ФСБ по Тамбовской области подтвердили гибель Трофимова. Это единственная на данный момент официальная информация об этом ЧП.

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