Стала известна судьба тел погибших в Сирии спецназовцев ФСБ

Тела четырех спецназовцев ФСБ России, погибших в Сирии 1 февраля, сначала попали в руки сирийской оппозиции, но потом были оставлены при отступлении. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Также изданию стало известно, что спецназовцы погибли в результате подрыва машины на фугасе. ЧП произошло в районе населенного пункта Захра, к северо-западу от Алеппо. Погибшие — офицеры управления «С» («Смерч») и управления «К» («Кавказ») Центра специального назначения ФСБ. Они были снайперами и направлялись на усиление сирийского подразделения.

О происшествии сообщалось в понедельник, 3 февраля. Официально подтверждена гибель одного спецназовца — лейтенанта Всеволода Трофимова из управления «С» ЦСН ФСБ. Помимо него, судя по фотографиям траурных снимков и листов с именами и званиями, жертвами подрыва стали майор Булат Ахматьянов из управления «С» ЦСН ФСБ, а также майор Дмитрий Минов и капитан Руслан Гимадиев (оба — из управления «К» ЦСН).

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