Раскрыты обстоятельства гибели спецназовцев ФСБ в Сирии

Раскрыты обстоятельства гибели четырех спецназовцев ФСБ России в Сирии. Как сообщили источники газеты «Коммерсантъ», машина, в которой находились бойцы, подорвалась на фугасе.

По данным издания, погибшие — офицеры управления «С» («Смерч») и управления «К» («Кавказ») Центра специального назначения ФСБ. Они были снайперами и направлялись на усиление сирийского подразделения, но дорога оказалась заминированной. Подрыв произошел в районе населенного пункта Захра, к северо-западу от Алеппо.

Сообщения о гибели российских спецназовцев появились накануне, 3 февраля. Об этом написали издание Baza и анонимные Telegram-каналы. Также публиковались фотографии, на которых запечатлены траурные снимки погибших и листы, где полностью указаны их имена, звания и описаны некоторые детали биографии. Судя по этим данным, убитые — майор Булат Ахматьянов и лейтенант Всеволод Трофимов (оба — из управления «С» ЦСН ФСБ), а также майор Дмитрий Минов и капитан Руслан Гимадиев (оба — из управления «К» ЦСН). Дата смерти всех четверых — 1 февраля 2020 года.

Позже в управлении ФСБ по Тамбовской области подтвердили гибель Трофимова. Это первая официальная информация о ЧП в Сирии.

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