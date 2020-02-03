Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев. Информацию об этом «Коммерсанту» подтвердили в управлении ФСБ по Тамбовской области, где ранее служил Трофимов.

Это первая официальная информация о гибели четырех спецназовцев ФСБ в Сирии. Ранее об этом писали издание Baza, не указывая источник информации, и анонимные Telegram-каналы.

По данным Baza, автомобиль, в котором ехали сотрудники ФСБ, подорвался на фугасе в районе Алеппо, после чего они попали в руки к боевикам и были застрелены. По версии «Канала специального назначения», ЧП произошло в результате минометного обстрела. Также публиковались фотографии, на которых запечатлены траурные снимки погибших и листы, где полностью указаны их имена, звания и описаны некоторые детали биографии. Судя по этим данным, убитые — майор Булат Ахматьянов и лейтенант Всеволод Трофимов (оба — из управления С ЦСН ФСБ), а также майор Дмитрий Минов и капитан Руслан Гимадиев (оба — из управления К ЦСН). Дата смерти всех четверых — 1 февраля 2020 года.

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