Стало известно об обстреле позиций российских военных турецкой армией

Турецкая армия обстреляла позиции российских военных на севере сирийской провинции Алеппо. Об этом стало известно источникам North Press Agency, сообщает агентство в Twitter.

По их информации, удару подверглась деревня в районе Шарран в приграничном курдском регионе Африн, в этот момент там якобы находились российские военнослужащие. Как пишет базирующееся в Лондоне издание Al-Araby, целью обстрела были позиции курдских «Демократических сил Сирии».

Официального подтверждения данной информации от какой-либо их сторон нет. «Лента.ру» направила запрос в Министерство обороны России.

3 февраля сирийские и турецкие военные нанесли удары по позициям друг друга. Так, в провинции Идлиб под устроенный сирийцами обстрел попала группа турецких военнослужащих, погибли, по данным Анкары, восемь человек. В ответ Турция обстреляла позиции сирийской армии, заявив о нейтрализации 76 солдат правительственных сил. Кроме того, по неподтвержденным данным, 1 февраля в Сирии погибли четверо бойцов спецназа ФСБ, которые, как утверждает «Новая газета», были направлены в страну для обеспечения безопасности на планировавшихся сирийско-турецких переговорах на высшем уровне.

На фоне этих событий Турция и Россия обменялись взаимными обвинениями в невыполнении договоренностей по урегулированию конфликта в Сирии. По мнению источников принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газеты «Ведомости», последние действия турецкой стороны могут спровоцировать масштабный конфликт.

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