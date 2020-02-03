Эрдоган рассказал о миллионе идущих к Турции сирийских беженцев

Почти миллион сирийцев направляются к турецкой границе из Идлиба. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

«В Идлибе проживают от трех до четырех миллионов человек. Сейчас около миллиона сирийцев его покинули, они идут к нашей границе», — отметил он. Эрдоган подчеркнул, что Турции уже сложно принять столько беженцев.

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Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу 8 ноября 2019 года заявлял, что Турция начнет отправлять пленных боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) обратно в Европу, даже если их гражданство будет аннулировано. Он также осудил выдвинутое Бельгией предложение проводить судебные разбирательства над ними там, где они совершали преступления.

В сентябре 2018-го Эрдоган указал, что, в случае начала широкомасштабного наступления беженцев, все закончится гуманитарной драмой. Он добавил, что Анкара продолжит свое присутствие в Сирии и не допустит рисков для собственной территории.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В последние месяцы все чаще появляются сообщения о перемирии и сдаче оружия боевиками.

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