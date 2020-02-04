Турцию заподозрили в попытке спровоцировать масштабный конфликт в Сирии

Последние действия Турции в Сирии могут спровоцировать масштабный конфликт. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Собеседник издания, близкий к Министерству обороны России, объяснил, что в последние несколько недель турецкие подразделения заметно активизировали действия, которые явно выходят за пределы договоренностей. Анкара делает все, чтобы сорвать продвижение сирийской армии на Серакиб. По словам источника, об этом говорят прибытие в провинцию Идлиб конвоя с тяжелой бронетехникой и блокировка военными трассы Латакия — Алеппо.

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Накануне, 3 февраля, турецкий министр обороны Хулуси Акар сообщил, что Анкара обстреляла войска Сирии после атаки на своих военных в Идлибе. В результате обстрела, по его словам, были убиты 76 сирийских солдат.

В конце января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии в случае, если ситуация в сирийской провинции Идлиб не разрешится быстро. Эрдоган также обвинил Дамаск и Россию в нарушении договоренностей по деэскалации конфликта.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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