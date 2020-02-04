Лавров указал на невыполненные Турцией договоренности по Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал Турции на невыполнение договоренностей по Сирии. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

«К сожалению, на данном этапе турецкая сторона не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые призваны были разрешить проблему Идлиба в корне», — заявил дипломат.

Он отметил, что первым является отмежевание вооруженной оппозиции, которая имеет контакты с Турцией и способна на диалог, от террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России).

«При этом поступает информация о развертывании турецких войск у идлибской зоны, о том, что начинаются боестолкновения между ними и подразделениями сирийской армии. Наши военные отслеживают эту ситуацию», — сказал глава МИД. Россия, по его словам, не смогла предупредить Сирию о передвижениях Турции, так как Анкара не контактировала по этому поводу с Москвой. Он добавил, что ситуация весьма печальна, однако необходимо строго выполнять договоренности по Идлибу от 2018 и 2019 годов.

Лавров также подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган имеет приглашение посетить Крым. «Он его не отверг. Приглашение было сделано в связи с предстоящим открытием крупнейшей мечети в Симферополе», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

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3 февраля Турция сообщила, что обстреляла сирийские войска после атаки на своих военных в провинции Идлиб. Турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что «76 боевиков режима президента Сирии Башара Асада были нейтрализованы». Перед этим Анкара обещала Дамаску отомстить за погибших в результате обстрела солдат: их оказалось по меньшей мере четверо.

В конце января Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии в случае, если ситуация в Идлибе не разрешится быстро. Он также обвинил Дамаск и Россию в нарушении договоренностей по деэскалации конфликта.

9 января Эрдоган и российский президент Владимир Путин ввели режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации, однако перемирие продержалось в Сирии сутки. 16 января сирийская армия возобновила военную операцию — это стало ответом на нарушение боевиками соглашения о прекращении огня.

В октябре прошлого года Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии против курдов и террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В начале ноября Россия и Турция договорились о ее приостановке, создании зоны безопасности на сирийско-турецкой границе и патрулировании региона.

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