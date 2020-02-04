Путин и Эрдоган обсудили Сирию после сообщений об обстреле российских военных

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии. Об этом сообщили в Кремле, передает РИА Новости.

Лидеры подробно рассмотрели текущую обстановку в Арабской Республике и выразили обеспокоенность обострением обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Они условились принять срочные меры по линии оборонных ведомств, чтобы повысить эффективность координации действий военных в Сирии.

Помимо этого, Путин обратил внимание Эрдогана на резкую активизацию террористов в Сирии.

Ранее 4 февраля North Press Agency сообщило, что турецкие войска обстреляли деревню в районе Шарран в приграничном курдском регионе Африн, в этот момент там якобы находились российские военнослужащие. Целью обстрела были позиции курдских «Демократических сил Сирии». Позднее в российском Минобороны эту информацию опровергли.

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